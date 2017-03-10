Банки продали НБУ весь запланированный объем валюты

Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 26,8367 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 10 марта, $12,2 млн - весь предложенный объем. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты по курсу от 26,8299 грн/долл до 27,85 грн/долл.



Регулятор покупал валюту по курсу от 26,8299 грн/долл до 27,85 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,8367 грн/долл, сообщает НБУ.



Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила 21,3%.



На аукционе 23 февраля НБУ купил более $12,5 млн.



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