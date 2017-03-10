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В сводный бюджет за два месяца поступило 132 млрд грн

10.03.2017 15:39
За год поступления в сводный бюджет выросли на 60%, отмечает ГФС
Фото: пресс-служба НБУ

В сводный бюджет за январь-февраль поступило 131,9 млрд грн. Государственная фискальная служба отмечает, что это на 48,5 млрд грн, или на 58,1%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В разрезе основных платежей в январе-феврале 2017 года прирост к соответствующему периоду 2016 был обеспечен по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров - рост на 44,5% (+10,5 млрд грн), налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения - в 2,6 раза (+11,4 млрд грн), рентной плате за пользование недрами - на 64,3% (+4,6 млрд грн), налогу и сбору с доходов физических лиц - на 27,5% (+2,2 млрд грн), акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров - на 22,8% (+1,8 млрд грн), налогу на прибыль предприятий - в 4,1 раза (+6,6 млрд грн), ввозным пошлинам - на 9,6% (+0,3 млрд грн), части чистой прибыли, изымаемой в госбюджет - в 2,9 раза (+1,4 млрд грн).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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