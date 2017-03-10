В сводный бюджет за два месяца поступило 132 млрд грн
В сводный бюджет за январь-февраль поступило 131,9 млрд грн. Государственная фискальная служба отмечает, что это на 48,5 млрд грн, или на 58,1%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В разрезе основных платежей в январе-феврале 2017 года прирост к соответствующему периоду 2016 был обеспечен по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров - рост на 44,5% (+10,5 млрд грн), налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения - в 2,6 раза (+11,4 млрд грн), рентной плате за пользование недрами - на 64,3% (+4,6 млрд грн), налогу и сбору с доходов физических лиц - на 27,5% (+2,2 млрд грн), акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров - на 22,8% (+1,8 млрд грн), налогу на прибыль предприятий - в 4,1 раза (+6,6 млрд грн), ввозным пошлинам - на 9,6% (+0,3 млрд грн), части чистой прибыли, изымаемой в госбюджет - в 2,9 раза (+1,4 млрд грн).
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
5448
-
3039
-
2843
-
2562
-
2514