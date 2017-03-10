Данилюк рассказал, когда ждет транша от МВФ

Фонд перечислит очередной транш Украине через несколько дней после заседания Совета, сообщил министр финансов

Министерство финансов Украины ожидает поступления четвертого по счету кредитного транша в объеме $1 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) после 20 марта. Об этом сообщил глава ведомства Александр Данилюк, пишет УНИАН.



"Заседание совета директоров МВФ назначено на 20 марта. Это означает, что после соответствующего решения транш поступит на протяжении нескольких дней", - сказал он.



Данилюк также отметил, что в меморандуме с МВФ нет вопроса поднятия пенсионного возраста в Украине, а есть вопрос создания сбалансированной пенсионной системы.



4 марта стало известно, что МВФ согласовал обновленный меморандум с Украиной по программе расширенного финансирования EFF.



Читайте также: Кабмин предложил МВФ свой вариант пенсионной реформы - СМИ



В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.