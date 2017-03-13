Инфляция в феврале не дотянула до прогнозов НБУ

В годовом измерении инфляция в феврале составила 14,2%, в месячном - 1%

Потребительская инфляция в годовом измерении в феврале ожидаемо ускорилась - до 14,2% (с 12,6% в январе). В месячном измерении цены выросли на 1%. Как сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте, фактическая инфляция оказалась несколько ниже траектории его прогнозов.



В январе НБУ прогнозировал замедление потребительской инфляции до 9,1% на конец 2017 года. Сдерживали рост цен в феврале высокое предложение отдельных товаров, а также улучшение ситуации на мировых товарных рынках, вызвавшее укрепления обменного курса гривни в феврале.



Базовая инфляция прогнозируемо ускорилась до 6,4% в годовом выражении, а в месячном составила 0,7%.



Ускоренными темпами выросли цены на продукты питания с высокой степенью обработки вследствие повышения цен на сырые продукты, в частности молоко. Повысились тарифы на услуги учреждений отдыха, культуры и спорта, финансовые и страховые услуги. В то же время на фоне укрепления обменного курса гривни в феврале замедлились годовые темпы роста цен на отдельные импортируемые товары (одежда и обувь), а на некоторые товары цены в годовом измерении снизились (автомобили, аудиотехника).



Цены на сырые продовольственные товары ускорили рост до 4,7% в годовом выражении и до 1,7% в месячном. Это произошло прежде всего на фоне низкой базы сравнения - в прошлом году в этот период цены на сырые продукты питания стремительно снижались вследствие торговых и транзитных ограничений со стороны РФ не только для украинских, но и для турецких товаров. В то же время, ускорился рост цен на свинину и говядину вследствие увеличения производственных затрат и сокращение поголовья. Эти же факторы, а также активный экспорт обусловили ускоренный рост цен на молоко.



Однако в целом темпы роста цен на сырые продукты были ниже, чем прогнозировалось, из-за действия других факторов предложения.



Цены и тарифы, регулируемые административно, ускорили рост до 38.1% в годовом выражении и до 1,4% в месячном. Как и в прошлом месяце, весомым фактором такого ускорения стало повышение платы за проезд в транспорте вследствие роста себестоимости, в том числе из-за подорожания топлива. Кроме того, существенно выросли цены на табачные изделия из-за низкой базы сравнения и повышения акцизов с начала года. Повышение акцизов на алкогольные напитки имело значительно меньший эффект.



Цены на топливо ускорили рост до 28,4% в годовом выражении и до 2,1% в месячном.



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