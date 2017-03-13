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Украина должна выплатить по долгу $12,5 млрд за два года

13.03.2017 11:27
В 2017-2019 гг. Украина должна выплатить по основной сумме и по обслуживанию госдолга более $12 млрд, сообщил замглавы НБУ
Олег Чурий (фото - пресс-служба НБУ)

Украина обязана выплатить $12,5 млрд по внешнему и внутреннему долгу в ближайшие два года. Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий телеканалу ZIK.

"В 2017-2019 годах Украина должна провести платежи как по основной сумме, так и по обслуживанию внешнего и внутреннего деноминированного в валюте государственного долга на сумму около $12,5 млрд", - уточнил Чурий.

Он добавил, что меморандум по программе расширенного финансирования EFF, заключенный Украиной и Международным валютным фондом, будет опубликован после одобрения Совета директоров Фонда. Его заседание состоится 20 марта.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Госдолг, МВФ
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