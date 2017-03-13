Украина должна выплатить по долгу $12,5 млрд за два года
Украина обязана выплатить $12,5 млрд по внешнему и внутреннему долгу в ближайшие два года. Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий телеканалу ZIK.
"В 2017-2019 годах Украина должна провести платежи как по основной сумме, так и по обслуживанию внешнего и внутреннего деноминированного в валюте государственного долга на сумму около $12,5 млрд", - уточнил Чурий.
Он добавил, что меморандум по программе расширенного финансирования EFF, заключенный Украиной и Международным валютным фондом, будет опубликован после одобрения Совета директоров Фонда. Его заседание состоится 20 марта.
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