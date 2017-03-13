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МВФ подтвердил, что 20 марта состоится заседание по Украине

13.03.2017 12:32
В расписании заседаний Совета директоров МВФ 20 марта указано обсуждение программы с Украиной
Фото: EPA

Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил, что заседание Совета директоров по украинскому вопросу состоится 20 марта. На сайте МВФ появилось расписание заседаний.

Таким образом, 20 марта Фонд рассмотрит предоставление Украине очередного транша по программе расширенной помощи EFF.

4 марта стало известно, что МВФ согласовал обновленный меморандум с Украиной по программе расширенного финансирования EFF.

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В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, МВФ
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