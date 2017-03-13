МВФ подтвердил, что 20 марта состоится заседание по Украине

В расписании заседаний Совета директоров МВФ 20 марта указано обсуждение программы с Украиной

Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил, что заседание Совета директоров по украинскому вопросу состоится 20 марта. На сайте МВФ появилось расписание заседаний.



Таким образом, 20 марта Фонд рассмотрит предоставление Украине очередного транша по программе расширенной помощи EFF.



4 марта стало известно, что МВФ согласовал обновленный меморандум с Украиной по программе расширенного финансирования EFF.



Читайте также: Кабмин предложил МВФ свой вариант пенсионной реформы - СМИ



В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.