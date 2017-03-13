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НБУ отозвал валютную лицензию у Тройки Капитал

13.03.2017 12:59
Регулятор отозвал лицензию компании Тройка Капитал на осуществление валютных операций
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у финансовой компании Тройка Капитал.

Согласно сообщению на официальном сайте, НБУ принял такое решение сегодня, 13 марта. Причины отзыва лицензии не сообщаются.

В прошлом году Национальный банк выдал лицензии на обмен валют сразу 17 небанковским компаниям. До 2016-го таким правом, помимо банков, обладали только 11 финансовых учреждений. Сеть небанковских обменников к концу прошлого года достигла 3205 точек.

По оценкам банкиров, ежемесячно через кассы банков проходит от $1,7 до $2 млрд. Объем операций в небанковских обменниках и на черном рынке в разы выше.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
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