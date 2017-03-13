Минфин в первые два месяца года продал ОВГЗ на 4 млрд грн

В январе-феврале Министерство финансов разместило гособлигации более чем на 4 млрд грн

В январе-феврале Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 4,008 млрд грн за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



В январе Минфин привлек в госбюджет 1,1 млрд грн, а в феврале - около 3 млрд грн за счет размещения гривневых гособлигаций.



Средневзвешенная доходность по бондам составила 15,4% годовых.



По итогам 2016 года Минфину удалось привлечь 37 млрд грн за счет размещения гривневых ОВГЗ, $3 млрд и 141 млн евро от продажи валютных гособлигаций.



Ранее заместитель председателя НБУ Олег Чурий сообщил, что Украина обязана выплатить $12,5 млрд по внешнему и внутреннему долгу в ближайшие два года.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.