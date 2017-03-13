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Минфин в первые два месяца года продал ОВГЗ на 4 млрд грн

13.03.2017 13:49
В январе-феврале Министерство финансов разместило гособлигации более чем на 4 млрд грн

В январе-феврале Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 4,008 млрд грн за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

В январе Минфин привлек в госбюджет 1,1 млрд грн, а в феврале - около 3 млрд грн за счет размещения гривневых гособлигаций.

Средневзвешенная доходность по бондам составила 15,4% годовых.

По итогам 2016 года Минфину удалось привлечь 37 млрд грн за счет размещения гривневых ОВГЗ, $3 млрд и 141 млн евро от продажи валютных гособлигаций.

Ранее заместитель председателя НБУ Олег Чурий сообщил, что Украина обязана выплатить $12,5 млрд по внешнему и внутреннему долгу в ближайшие два года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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