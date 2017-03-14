Земельную реформу начнут в этом году - Данилюк

Министр финансов отметил, что важно законодательно отрегулировать работу рынка земли

Земельную реформу в Украине запустят в текущем году. Об этом сообщил в эфире ICTV министр финансов Александр Данилюк.



"Мы планируем, как это было предусмотрено в прошлых меморандумах, запустить земельную реформу в этом году", - сказал он.



Данилюк отметил, что очень важно законодательно урегулировать, как будет работать рынок земли. Эти вопросы еще будут обсуждаться с международными и украинскими экспертами, добавил министр.



Вчера был опубликован проект меморандума с МВФ.



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Фонд подтвердил, что заседание Совета директоров по украинскому вопросу состоится 20 марта.



4 марта стало известно, что МВФ согласовал обновленный меморандум с Украиной по программе расширенного финансирования EFF.



В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.



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