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Данилюк допускает повторную люстрацию в ГФС

14.03.2017 14:47
Минфин направит в ГФС комиссию министерства для проверки деятельности налоговиков
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Министр финансов Александр Данилюк допускает проведение повторной люстрации в Государственной фискальной службе (ГФС). Об этом он сказал в интервью Экономической правде.

"В рамках институциональной реформы ГФС нужно выстроить работу службы таким образом, чтобы мы смогли привлечь новых людей. Людям, которые блокировали реформы и были задействованы в коррупции, в ГФС не место", - сказал Данилюк.

Министр рассказал, что направит в ГФС комиссию министерства для проверки деятельности налоговиков: " Мне важно знать, почему не выполнялись поручения, на какой стадии находится реализация законодательных норм, направленных в том числе на выполнение требований МВФ".

На вопрос о возможном назначении и.о. главы ГФС Мирослава Продана на должность главы ведомства он ответил, что Продан может участвовать в конкурсе наравне с другими кандидатами.

"Сейчас он должен показать, насколько успешно может управлять ГФС в таких тяжелых условиях. Если он с этим успешно справится, это будет ему большой плюс", - добавил министр.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Министерство финансов, ГФС, Данилюк
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