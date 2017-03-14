Данилюк допускает повторную люстрацию в ГФС

Минфин направит в ГФС комиссию министерства для проверки деятельности налоговиков

Министр финансов Александр Данилюк допускает проведение повторной люстрации в Государственной фискальной службе (ГФС). Об этом он сказал в интервью Экономической правде.



"В рамках институциональной реформы ГФС нужно выстроить работу службы таким образом, чтобы мы смогли привлечь новых людей. Людям, которые блокировали реформы и были задействованы в коррупции, в ГФС не место", - сказал Данилюк.



Министр рассказал, что направит в ГФС комиссию министерства для проверки деятельности налоговиков: " Мне важно знать, почему не выполнялись поручения, на какой стадии находится реализация законодательных норм, направленных в том числе на выполнение требований МВФ".



На вопрос о возможном назначении и.о. главы ГФС Мирослава Продана на должность главы ведомства он ответил, что Продан может участвовать в конкурсе наравне с другими кандидатами.



"Сейчас он должен показать, насколько успешно может управлять ГФС в таких тяжелых условиях. Если он с этим успешно справится, это будет ему большой плюс", - добавил министр.



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