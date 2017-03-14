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Гонтарева не согласна с оценкой своей работы советом НБУ

14.03.2017 14:54
Трое членов совета НБУ не согласились с общим решением совета по оценке деятельности правления НБУ за прошлый год
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

Председатель Национального банка Украины (НБУ) и член совета НБУ Валерия Гонтарева совместно с другими членами совета - Тимофеем Миловановым и Виктором Козюком - не согласились с общим решением совета по оценке деятельности правления НБУ за прошлый год. Об этом говорится в отдельной точке зрения этих членов совета НБУ, опубликованной на сайте регулятора.

"Мы, члены совета Национального банка, которые не согласны с решением совета НБУ "О деятельности правления Национального банка Украины относительно выполнения основных принципов денежно-кредитной политики в 2016 году", которое обсуждалось на заседании совета НБУ 28 февраля и на рабочих встречах до и после обсуждения. Учитывая несогласие с отдельными его постулатами, мы высказываем отдельное мнение", - сказано в документе.

Три члена совета НБУ считают, что деятельность правления Нацбанка в 2016 году была направлена на обеспечение стабильности денежной единицы.

"Национальным банком в августе 2015 года была впервые утверждена четкая стратегия по достижению ценовой стабильности на основе объявления инфляционных целей и проведения монетарной политики, направленной на их выполнение", - говорится в документе.

По мнению трех членов совета, эта стратегия позволила НБУ достичь цели по инфляции в 2016 году.

Также члены совета отмечают, что снижение инфляции и реформирование банковской системы способствовали экономическому росту в 2016 году.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
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