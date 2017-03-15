В меморандуме с МВФ нет сюрпризов - Данилюк

Глава Минфина рассказал, почему пока не обнародован текст меморандума с Международным валютным фондом

В новом проекте меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) нет никаких сюрпризов. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Важно отметить, что в этом меморандуме нет никаких сюрпризов. Прописаны все те реформы, которые были определены приоритетными в предыдущих меморандумах, в коалиционном соглашении и в плане правительства", - написал министр в Facebook.

"Более того, подобные реформы были прописаны в меморандумах МВФ и в 2008 и в 2009 году. Но тогда деньги брали, а реформы не делали", - добавил Данилюк.

Он отметил, что правительство будет активно продвигать системные изменения. "Украине необходима комплексная пенсионная реформа, которая будет справедливой и позволит платить достойные пенсии. Надо усиливать антикоррупционную политику, восстанавливать приватизацию и в быстрые сроки реализовывать реформу ГФС. Это ответственный подход. И мы рассчитываем в этом на поддержку парламента", - отметил глава Минфина.

Также Данилюк пояснил, почему пока не обнародован текст проекта меморандума: "Согласно процедуре, документ после решения Совета директоров Фонда публикует сначала МВФ. А потом его публикуем мы. Напоминаю, решение МВФ ожидается уже 20 марта. И те, кто сейчас пытаются сделать из этого "зраду", хорошо знают об этой процедуре", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее лидер фракции Батькивщина показала текст меморандума между Украиной и МВФ по программе расширенного финансирования EFF.

В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.