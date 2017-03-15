НБУ купил у банков более $25 млн

Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 26,8988 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 15 марта, $25,1 млн - весь предложенный объем. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты по курсу от 26,89 грн/долл до 26,95 грн/долл.



Регулятор покупал валюту по курсу от 26,89 грн/долл до 26,9 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,8988 грн/долл, сообщает НБУ.



10 марта регулятор купил у банков $12,2 млн.



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