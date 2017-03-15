G20: Африка заслуживает больше внимания

Министр финансов Германии считает, что для африканского континента наступил решающий момент развития

Сегодня западная пресса публикует все более негативные отзывы о глобализации. Популистские движения утверждают, что она не приносит большой пользы среднему гражданину, если вообще приносит. Вместо этого они расхваливают протекционизм и обособленность стран. Национальная политика, касается это торговли или финансового регулирования, рассматривается как самый верный способ восстановить национальное величие.



Но эта популистская программа действий основана на совершенно некорректной предпосылке, что международное сотрудничество и международная торговля ‑ игры с нулевым результатом, которые создают победителей и проигравших. На самом деле сотрудничество и торговля могут обеспечить преимущества для всех участвующих стран. За много прошедших лет они увеличили глобальную безопасность и, конечно же, обеспечили глобальное процветание, избавив от бедности сотни миллионов людей в развитых и развивающихся странах.

Безусловно, глобализации нужны четкие правила игры и официально принятая структура, чтобы гарантировать, что она принесет всеобщую пользу, обеспечивая устойчивый и всеобщий экономический рост. Что же касается национального законодательства, то эта структура требует постоянных корректировок. Но оставить все это и уйти от глобализации ‑ было бы неверным решением. Наоборот, мы должны искать способы углубить и расширить международное экономическое сотрудничество.

Популистская программа действий основана на совершенно некорректной предпосылке, что международное сотрудничество и международная торговля ‑ игры с нулевым результатом

По моему мнению, Большая двадцатка ‑ наилучший форум для развития и роста сотрудничества. Конечно, работа в рамках Большой двадцатки не совершенна, но это - лучшая организация, которую мы имеем сегодня для достижения такой формы глобализации, которая работает на всех. Благодаря Большой двадцатке основные промышленно развитые и развивающиеся страны мира сотрудничали в построении совместно используемого мирового порядка, который может обеспечить рост процветания. Действительно, Большая двадцатка (G20) - это основной политический стержень глобальной финансовой системы, которая защищает открытые рынки, организованное движение капитала и систему поддержки стран в тяжелые времена.



За последние годы G20 достигла очень многого, включая улучшение координации при финансовом регулировании и международном налогообложении. И, поскольку Германия является страной, которая выступает в роли президента G20 в этом году, она должна продолжать важную работу, начатую при наших недавних предшественниках в президентстве ‑ Китае и Турции.



Например, необходимо сделать больше шагов по упрочнению стойкости мировой экономики против внезапных потрясений. Таким образом, одним из высших приоритетов G20 в этом году будет наша работа по предотвращению повторения глобального финансового и экономического кризиса, случившегося в 2008 и 2009 годах, который произошел от принятия близорукой, основанной на долгах модели роста экономики.



Но для того, чтобы энергично взяться за проблему разрыва между самыми богатыми и самыми бедными странами, мы должны действовать и вне G20. В частности G20 - а в действительности и весь мир - должны обратить внимание на Африку в этот решающий момент развития континента.



Помимо моральной важности повышения уровня жизни африканцев развитие континента крайне необходимо для снижения геополитических рисков. Но уровень инвестиций в Африку все еще невысок, что лишает людей в африканских странах возможностей для повышения своего жизненного уровня.

G20 - а в действительности и весь мир - должны обратить внимание на Африку в этот решающий момент развития континента

По этим причинам G20 во время президентства Германии работает над усилением сотрудничества G20 с Африкой. Главным стержнем этой работы является Соглашение с Африкой, которое оговаривает общие условия для поддержки частных инвестиций, включая инвестиции в развитие инфраструктуры. Мы предлагаем, чтобы при политической поддержке G20 правительства стран Африки, международные организации и двусторонние партнеры подготовили всесторонние, конкретные для каждой страны договора для поощрения инвестиций из частного сектора. Каждая страна должна осуществить оговоренный комплекс мер для снижения инвестиционных рисков в своей стране.

По существу Соглашение с Африкой является вкладом в осуществление проекта "Программа действий Африканского союза по экономическому развитию до 2063 года". Это программа Африканского союза представляет основные направления для улучшения макроэкономических, деловых и финансовых структур на континенте.



Поскольку Соглашение с Африкой открыто для всех африканских стран, пять стран уже приняли на себя обязательства принять этот новый подход: министры финансов Кот-д'Ивуара, Марокко, Руанды, Сенегала и Туниса хотят продолжить работу в рамках соглашения и подтвердили это в письменной форме. Я пригласил их посетить заседание министров финансов стран G20 и управляющих центральных банков, которое состоится 17-18 марта в Баден-Бадене.



На этой встрече G20 мы с моими партнерами ‑ министрами финансов стран G20 ‑ предложим этим пяти странам международную площадку для представления их планов. Мы хотим обсудить с ними, а также с руководителями Африканского банка развития, Всемирного банка и Международного валютного фонда, какими могут быть элементы конкретных специфических инвестиционных договоров для каждой страны.



Впоследствии эти пять стран, вместе с международными организациями и двусторонними партнерами, выберут определенные меры и инструменты, которые будут включены в конкретные инвестиционные договора. G20 обеспечит высокую политическую обозримость этой работы, помогая повысить осведомленность инвесторов о принятых соглашениях. Я уверен, что можно достигнуть серьезного прогресса, когда все вовлеченные партнеры тесно сотрудничают и находятся в равных условиях.



Международное сотрудничество ‑ единственный способ достигнуть сильного, стабильного, сбалансированного и всеобщего глобального экономического роста. Германия считает своим долгом приложить все усилия как честный нейтральный посредник в рамках G20 и за ее пределами для обеспечения того, чтобы глобализация действительно принесла пользу всем.

Вольфганг Шойбле - федеральный министр финансов Германии

Copyright: Project Syndicate, 2017

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