НБУ упростил покупку валюты по некоторым операциям
Национальный банк Украины (НБУ) упростил покупку иностранной валюты по некоторым операциям, спрос на валюту для проведения которых не будет иметь дестабилизирующего влияния на ситуацию на валютном рынке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ разрешил осуществлять покупку иностранной валюты субъектам хозяйствования за счет кредитных средств в гривне, привлеченных под госгарантии с целью выполнения программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.
Также НБУ ввел упрощенный порядок покупки иностранной валюты для возврата за границу иностранному инвестору процентов, начисленных на остаток средств на инвестиционном счете.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением НБУ от 14 марта 2017 № 22 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Они вступают в силу с 16 марта 2017 года.
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