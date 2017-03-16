Гонтарева: Рано говорить об отставке
Председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева пока не собирается покидать свой пост и объявит об отставке за месяц. Об этом пишет Экономическая правда.
"Рано еще до прощальной вечеринки. Я об этом готова объявить за месяц до этого события. Я жду назначения очень профессионального последователя, технократа", - заявила Гонтарева.
"Если я увижу такого преемника, я, конечно, подам в отставку", - добавила она.
Глава НБУ надеется, что ей не придется долго ждать отставки.
"Я с гордостью скажу, что мы повысили институциональную способность Нацбанка. Это уже перестало быть шоу одного человека. Я горжусь за это направление своей работы. НБУ является сейчас очень профессиональным и современным учреждением. Мы являемся примером того, как проводить пересмотр качества активов", - добавила она.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
15570
-
2991
-
2691
-
2569
-
2475