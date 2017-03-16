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Гонтарева: Рано говорить об отставке

16.03.2017 12:02
Председатель НБУ объяснила, что уйдет в отставку, если найдет преемника-технократа
Валерия Гонатерва (фото - пресс-служба НБУ)

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева пока не собирается покидать свой пост и объявит об отставке за месяц. Об этом пишет Экономическая правда.

"Рано еще до прощальной вечеринки. Я об этом готова объявить за месяц до этого события. Я жду назначения очень профессионального последователя, технократа", - заявила Гонтарева.

"Если я увижу такого преемника, я, конечно, подам в отставку", - добавила она.

Глава НБУ надеется, что ей не придется долго ждать отставки.

"Я с гордостью скажу, что мы повысили институциональную способность Нацбанка. Это уже перестало быть шоу одного человека. Я горжусь за это направление своей работы. НБУ является сейчас очень профессиональным и современным учреждением. Мы являемся примером того, как проводить пересмотр качества активов", - добавила она.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Гонтарева
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