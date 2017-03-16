Минфин оценивает негативное влияние блокады в 1,3% ВВП

Министерство финансов Украины предварительно оценивает негативное влияние блокады Донбасса на экономику страны в 1,3% ВВП. Об этом сообщил сегодня, 16 марта, министр Александр Данилюк, пишет УНИАН.



"Это средний сценарий, но цифра может быть ниже, до 2%", - сказал министр.



Данилюк отметил, что до конца сегодняшнего дня Минфин определится с другими возможными экономическими потерями после введения блокады.



Сегодня президент Петр Порошенко ввел в действие вчерашнее решение Совнацбеза о транспортной блокаде временно оккупированных районов Донбасса.



С 13:00 15 марта 2017 года грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям были остановлены. Мирные жители по-прежнему могут свободно передвигаться через линию разграничения и перевозить с собой личный багаж.



Президент также одобрил на год санкции против банков с российским государственным капиталом, работающим в Украине.



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