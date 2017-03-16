 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.79  27.09   EUR:  28.38  28.99
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Минфин оценивает негативное влияние блокады в 1,3% ВВП

16.03.2017 14:56
Минфин оценивает негативное влияние блокады в 1,3% ВВП
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Министерство финансов Украины предварительно оценивает негативное влияние блокады Донбасса на экономику страны в 1,3% ВВП. Об этом сообщил сегодня, 16 марта, министр Александр Данилюк, пишет УНИАН.

"Это средний сценарий, но цифра может быть ниже, до 2%", - сказал министр.

Данилюк отметил, что до конца сегодняшнего дня Минфин определится с другими возможными экономическими потерями после введения блокады.

Сегодня президент Петр Порошенко ввел в действие вчерашнее решение Совнацбеза о транспортной блокаде временно оккупированных районов Донбасса.

С 13:00 15 марта 2017 года грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям были остановлены. Мирные жители по-прежнему могут свободно передвигаться через линию разграничения и перевозить с собой личный багаж.

Президент также одобрил на год санкции против банков с российским государственным капиталом, работающим в Украине.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Министерство финансов, ВВП, Данилюк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров