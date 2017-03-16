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Расходы США в этом году составят $1,1 трлн

16.03.2017 16:34
Дональд Трамп представил бюджет, который предусматривает сокращение финансовой помощи другим государствам
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп представил проект государственного бюджета. Как сообщает Associated Press, расходы Штатов составят $1,1 трлн.

Большую часть расходов Трамп предлагает потратить на строительство стены на границе с Мексикой, депортацию нелегальных иммигрантов и национальную оборону. Расходы на это будут увеличиваться за счет  таких сфер, как охрана окружающей среды, социальная помощь, в том числе бездомным ветеранам, медицинские исследования, а также гранты.

$54 составят военные расходы, причем $1,5 миллиарда станет первым взносом в строительство стены. Трамп обещал выделить на финансирование инфраструктуры $1 триллион, но в первоначальный проект государственного бюджета эти расходы не включены.

Расходы на Госдепартамент в новом бюджете урезаны на $10,9 млрд на Министерство сельского хозяйства - на $4,7 млрд, на Министерство труда - на $2,5 млрд, на Министерство образования - на $9,2 млрд, на Министерство здравоохранения - на 12,6 млрд. Агентство по охране окружающей среды не досчитается $2,5 млрд.

Представляя бюджет, Трамп отметил, что документ предусматривает серьезное сокращение расходов на оказание иностранной помощи.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Госбюджет, США, Трамп
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