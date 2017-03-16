Расходы США в этом году составят $1,1 трлн
Президент США Дональд Трамп представил проект государственного бюджета. Как сообщает Associated Press, расходы Штатов составят $1,1 трлн.
Большую часть расходов Трамп предлагает потратить на строительство стены на границе с Мексикой, депортацию нелегальных иммигрантов и национальную оборону. Расходы на это будут увеличиваться за счет таких сфер, как охрана окружающей среды, социальная помощь, в том числе бездомным ветеранам, медицинские исследования, а также гранты.
$54 составят военные расходы, причем $1,5 миллиарда станет первым взносом в строительство стены. Трамп обещал выделить на финансирование инфраструктуры $1 триллион, но в первоначальный проект государственного бюджета эти расходы не включены.
Расходы на Госдепартамент в новом бюджете урезаны на $10,9 млрд на Министерство сельского хозяйства - на $4,7 млрд, на Министерство труда - на $2,5 млрд, на Министерство образования - на $9,2 млрд, на Министерство здравоохранения - на 12,6 млрд. Агентство по охране окружающей среды не досчитается $2,5 млрд.
Представляя бюджет, Трамп отметил, что документ предусматривает серьезное сокращение расходов на оказание иностранной помощи.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
15673
-
2998
-
2699
-
2574
-
2493