Жилье для внутренне перемещенных лиц станет доступнее
Рада увеличила с 3 до 7% ставку финансирования по кредитам на строительство или покупку доступного жилья. Как передает корреспондент LIGA.net, за изменения в статью 4 закона о недопущении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства N4550 в целом проголосовали 265 депутатов.
Такое увеличение предусмотрено в тех случаях, когда кредиты выдаются за счет бюджетных средств финансовым учреждением, которое выполняет государственную целевую программу.
Законопроект предусматривает, что государственная поддержка в размере 50% стоимости доступного жилья предоставляется участникам боевых действий и их семьям, а также внутренне перемещенным лицам.
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