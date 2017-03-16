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Жилье для внутренне перемещенных лиц станет доступнее

16.03.2017 17:07
Верховная Рада увеличила компенсацию стоимости жилья для внутреннеперемещенных лиц

Рада увеличила с 3 до 7% ставку финансирования по кредитам на строительство или покупку доступного жилья. Как передает корреспондент LIGA.net, за изменения в статью 4 закона о недопущении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства N4550 в целом проголосовали 265 депутатов.

Такое увеличение предусмотрено в тех случаях, когда кредиты выдаются за счет бюджетных средств финансовым учреждением, которое выполняет государственную целевую программу.

Законопроект предусматривает, что государственная поддержка в размере 50% стоимости доступного жилья предоставляется участникам боевых действий и их семьям, а также внутренне перемещенным лицам.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Законотворчество
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