Разыскивается капитал. Стоит ли ждать инвестиций в Украину

Украинские топ-чиновники о перспективах инвестирования в страну

В прошлом году в Украину поступило $4,4 млрд прямых иностранных инвестиций. Как ранее писала LIGA.net, эта цифра хоть превышает достижения 2015 года, но "живых" денег в ней почти нет. Львиная часть инвестиций - конвертация долгов украинских банков перед материнскими структурами в их капитал. Чтобы экономика росла, а правительство могло оплачивать государственные долги, стране нужны настоящие вливания. Но пока инвесторов пугает коррупция, война и экономический кризис. Может ли Украина предложить что-либо взамен? LIGA.net выбрала ключевые тезисы докладов с ежегодной конференции инвесткомпании Dragon Capital, на которой украинские топ-чиновники говорили с потенциальными инвесторами о проделанной ими работе и ближаших планах.

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины:

Наше правительство начало работу 11 месяцев назад. Тогда главной задачей были макроэкономическая стабильность и улучшение жизни граждан. Кое-что нам уже удалось: мы снизили инфляцию и обеспечили рост ВВП на 2,2%. В четвертом квартале прошлого года мы получили 4,7% роста экономики. Конечно, этого недостаточно, но национальная экономика продемонстрировала способность к восстановлению. Мы оптимистично смотрим на 2017-й год, для этого есть основания. Сегодня возникли некоторые угрозы сдержанного экономического роста, это связано с блокадой, которая началась на Востоке страны. Хочу подчеркнуть, что эта блокада происходит исключительно в интересах Российской Федерации.



Для Украины очень важно продолжение сотрудничества с МВФ. У меня вопрос к политикам, которые критикуют условия сотрудничества с МВФ, в частности, требования по пенсионной реформе. Что они сделали за 20 лет, чтобы пенсионная система в Украине была справедливая и бездефицитная? В ближайшие месяцы мы планируем презентовать план этой реформы. Мы будем бороться за то, чтобы проводить и другие изменения, и как следствие будем бороться за дальнейшее сотрудничество с Фондом. С МВФ у нас происходит очень жаркие дебаты по разным вопросам, это очень непросто. Но мы будем продолжать работать, хотя поддержка МВФ - лишь временная мера, нам нужно восстанавливать экономику, чтобы мы могли рассчитаться с накопленными долгами.

Валерия Гонтарева, глава Национального банка Украины:

Пока я слушала предыдущие доклады своих коллег, я вспоминала знаменитую книгу Джеймса Фенимора Купера "Последний из могикан". Мне кажется, эта книга обо мне. Пока я работала на должности главы центробанка, сменилось три министра финансов, два премьер-министра, я даже не могу назвать количество генеральных прокуроров, которые изменились за это время. Мне больше нечего вам обещать, моя миссия завершается, поэтому я подытожу, что нам удалось сделать за эти три года.

Нам удалось перейти на режим гибкого курсообразования. За это на нас пару лет назад обрушился шквал критики, но у нас не было других вариантов, кроме как отказаться от фиксированного курса. Национальный банк перешел на абсолютно новую для этой страны модель монетарной политики - инфляционное таргетирование. Я горжусь тем, что этот режим успешно работает и в прошлом году нам удалось достичь инфляционной цели. Инфляционный таргет в 2016 году был на уровне 12% (+/-3%), фактическая инфляция была на уровне 12,4%. Следующая инфляционная цель была установлена на уровне - 8%(+/-2%), но рост минимальной зарплаты повлиял на наши прогнозы, поэтому мы можем получить 9,1% в 2017 году. Но мы все равно находимся в прежнем коридоре своих ожиданий, поэтому даже 9% это нормально. Повышение минимальной зарплаты хоть и негативно повлияло на ожидания по инфляции, но позитивно может повлиять на рост ВВП. Таргет на следующий год - 6%. С 2018 мы прогнозируем инфляцию на уровне 5%. Для того, чтобы полностью перейти на режим инфляционного таргетирования, нам пришлось остановить фискальное доминирование. Сейчас во всем мире обсуждается идея "вертолетных денег". Поверьте, Украина как никто знает и понимает, что такое "вертолетные деньги" и какие последствия от них могут быть. Я могу давать лекции по всему миру по этому поводу, потому что Украина, к сожалению, жила под "вертолетными деньгами" 20 лет. Поэтому переход к взвешенной монетарной политике был таким болезненным для граждан.

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Моим последним заданием была национализация ПриватБанка. Проблемы в Привате мы обнаружили пару лет назад и утвердили с его акционерами программу докапитализации банка. К сожалению, они не справились, что и привело к национализации. Я не буду углубляться в историю, скажу только, что это было очень тяжело. Хорошо, что все позади. Недавно новый менеджмент Приватбанка отправил нам письмо c новыми данными по капиталу. В прошлый раз я готовила, что на 97% кредитный корпоративный портфель состоял из инсайдерских кредитов без каких либо обеспечений. Национальный банк ошибся. По новым оценкам, там было не 97%, а 100%. Сейчас структура этого банка проста и понятна, баланс - самый прозрачный в мире.

После национализации Привата очистка банковской системы завершена окончательно. Мы также за три года реорганизовали Национальный банк изнутри и речь не только о сокращении штата с 12 тысяч сотрудников до 5 тысяч. В дальнейшем мы планируем продолжать поддерживать макрофинансовую стабильность, стремимся к росту ВВП в этом году и ожидаем замедление инфляции. Работаем над обновлением стратегии госбанков, потому что предыдущая, которую мы разрабатывали с Натальей Яресько, уже устарела. Государству принадлежит 52% банковской системы, эту ситуацию надо исправлять. Я думаю, очень скоро мы сможем показать обновленную и окончательную стратегию, которую сейчас мы обсуждаем с Минфином.

Александр Данилюк, министр финансов Украины:

В Украине сейчас все переживают по поводу получения транша от Международного валютного фонда. Все интересуются, что случилось, почему транша до сих пор нет, снова какие-то проблемы. Я всегда отвечаю, что переговоры продолжаются, они не непростые, но продуктивные. Для нас куда важнее находиться в программе и прогрессировать в реформах. Один день раньше, один день позже - это не так важно, и я надеюсь, вы это понимаете. 20 марта совет директоров МВФ рассмотрит транш для Украины, который мы, возможно, сможем получить на следующей неделе.

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Сейчас мы занимаемся еще одной актуальной проблемой - контролирующими органами для бизнеса. Эту проблему пытаются решить годами и она мешает не только иностранным инвесторам, но и всем людям, которые занимаются бизнесом в Украине. Очень долго можно сейчас обсуждать выход из ситуации, но лучше действовать. Мы должны ликвидировать налоговую милицию и создать Службу финансовых расследований при Министерстве финансов. В новом органе мы должны консолидировать функции всех существующих институций, которые сейчас занимаются противодействием финансовых преступлений. Это не должны быть люди с автоматами, это должны быть профессиональные аналитики, что намного эффективней. Этим мы занимаемся прямо сейчас.

Борис Ложкин, глава Национального инвестиционного совета:

Когда я занялся вопросом привлечения инвестиций и улучшения инвестклимата, я заметил что в Украине не так много интересных проектов для больших инвестиций. Инвестиционный совет при президенте фокусируется на крупных инвестициях - по сто-, триста-, пятьсот миллионов долларов и больше. Но если вы захотите вложить в страну хотя бы $10 млн, вряд ли у вас получится. Правительство, а также бизнес должны позаботиться над тем, чтобы создать новые большие проекты, в которые в дальнейшем возможно инвестировать большие деньги. Сейчас это вопрос номер один. Также государство должно позаботиться об успешной приватизации. Мы должны стимулировать этот вопрос, чтобы в этом году продать инвесторам 80-90% госпредприятий.

Артем Сытник, глава Национального антикоррупционного бюро Украины:

Коррупция - это то, что по-настоящему угрожает инвестиционному климату государства.У меня было много встреч с иностранными инвесторами, которые сомневаются, нужно ли им оставаться или уходить из Украины, и инвесторы, которые сомневаются, сможет ли государство защитить их права. У нас очень большое пространство для инвестиций. Мы провели исследования по крупным государственным предприятиям, это и Одесский припортовый завод, Объединенная горная компания, ряд облэнерго, и установили сумму их убытков от коррупционных схем. Она составляет 82 млрд грн. Также обнаружили давление на бизнес со стороны контролирующих органов. Буквально вчера ночью мы задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины, которые требовали от бизнесмена взятку в сумме $50 000 просто за то, чтобы они его в дальнейшем не трогали. Мы много говорим о том ,что надо уменьшать давление на бизнес, но мы видим, что со стороны той же Фискальной службы давление до сих пор не уменьшается. Но мы работаем над этим. Нас часто обвиняют в том, что мы срываем приватизацию. Хотя приватизацию срывают именно коррупционные схемы, а не попытки их остановить. У нас есть потенциал для иностранных инвестиций, например, титановая область, Одесский припортовый и другие госпредприятия. Мы пытаемся расчистить инвесторам дорогу от коррупции, и после их возможного прихода, всегда будем готовы их выслушать и защитить их права.

Кристина Болотова