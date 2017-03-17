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Кабмин требует от НБУ снизить учетную ставку

17.03.2017 11:49
Правительство настаивает на более существенном снижении учетной ставки, сказал премьер Гройсман
Владимир Гройсман

Кабинет министров будет настаивать на ускорении снижения учетной ставки Национальным банком Украины (НБУ). Об этом сообщил сегодня, 17 марта, премьер-министр Владимир Гройсман, пишет Экономическая правда.

"Что касается кредитной политики, позиция правительства является следующей: мы считаем, что Национальный банк должен делать более существенные шаги по удешевлению кредитов в экономику нашего государства", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что в текущем году снижение ставки уже происходило, но не так существенно, как хотелось бы правительству.

2 марта НБУ объявил о решении сохранить ставку на прежнем уровне - 14% годовых.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, КМУ, Гройсман
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