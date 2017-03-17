Кабмин требует от НБУ снизить учетную ставку
Кабинет министров будет настаивать на ускорении снижения учетной ставки Национальным банком Украины (НБУ). Об этом сообщил сегодня, 17 марта, премьер-министр Владимир Гройсман, пишет Экономическая правда.
"Что касается кредитной политики, позиция правительства является следующей: мы считаем, что Национальный банк должен делать более существенные шаги по удешевлению кредитов в экономику нашего государства", - сказал Гройсман.
Премьер отметил, что в текущем году снижение ставки уже происходило, но не так существенно, как хотелось бы правительству.
2 марта НБУ объявил о решении сохранить ставку на прежнем уровне - 14% годовых.
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