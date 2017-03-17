Кабмин увеличил процент отчислений от ЕСВ
Кабинет министров увеличил процент отчислений от единого социального взноса на пенсионное страхование на 1,3 процентного пункта - с 82,52% до 83,84%. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики.
Решение об увеличении доли единого социального взноса, направляемой на общеобязательное государственное пенсионное страхование, принято, исходя из анализа и прогноза поступлений ЕСВ.
Кроме того, правительство утвердило коэффициент пересчета ежемесячных страховых выплат потерпевшим на производстве в 1,236 с 1 марта 2017 года.
"Это позволит осуществить перерасчет сумм ежемесячных страховых выплат для 211 тыс. человек, пострадавших на производстве и членов их семей. Средний размер ежемесячной страховой выплаты после проведения такого пересчета увеличится на 415 грн и составит в среднем 2,17 тыс. грн", - сказано в сообщении.
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