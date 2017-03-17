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Рост реального ВВП в прошлом году составил 2,2%

17.03.2017 17:34
По данным Минфина, номинальный ВВП по итогам года составил 2,396 трлн грн
Фото: пресс-служба НБУ

Рост реального ВВП Украины в 2016 году составил 2,2%. Об этом рассказала сегодня, 17 марта, первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова, пишет УНИАН.

"На сегодня мы уже можем говорить о 2,2% роста реального ВВП в 2016 году", - сказала Маркарова. По ее словам, номинальный ВВП по итогам года составил 2,396 трлн грн.

Также Маркарова напомнила, что инфляция в 2016 году снизилась до 12,4%, что практически соответствует прогнозам Минфина.

"Представляя отчет за 2016 год, рада сказать, что нам удалось вернуться к росту, и это главное достижение наряду с выполнением или даже перевыполнением по ряду статей", - сказала замминистра.

По прогнозам Министерства экономического развития и торговли, в текущем году рост ВВП составит 2,4% при инфляции 11%. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ВВП
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