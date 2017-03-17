Рост реального ВВП в прошлом году составил 2,2%
Рост реального ВВП Украины в 2016 году составил 2,2%. Об этом рассказала сегодня, 17 марта, первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова, пишет УНИАН.
"На сегодня мы уже можем говорить о 2,2% роста реального ВВП в 2016 году", - сказала Маркарова. По ее словам, номинальный ВВП по итогам года составил 2,396 трлн грн.
Также Маркарова напомнила, что инфляция в 2016 году снизилась до 12,4%, что практически соответствует прогнозам Минфина.
"Представляя отчет за 2016 год, рада сказать, что нам удалось вернуться к росту, и это главное достижение наряду с выполнением или даже перевыполнением по ряду статей", - сказала замминистра.
По прогнозам Министерства экономического развития и торговли, в текущем году рост ВВП составит 2,4% при инфляции 11%.
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