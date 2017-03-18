Бюджет по итогам прошлого года сведет с дефицитом 3%

В Минфине сообщили, что дефицит госбюджета в 2016 году соответствует целевому показателю в программе МВФ

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2016 года составил 2,9% ВВП, что соответствует установленному в программе с Международным валютным фондом (МВФ) предельному уровню. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, пишет УНИАН.



"Дефицит в пределах, предусмотренных в программе с МВФ, - 2,9%", - сказала Маркарова.



Доходы госбюджета за 2016 год на 2,4% ниже, а затраты на 3,3% выше скорректированного в течение года планового показателя, сообщили в министерстве.



В 2016 году госбюджет, в отличие от предыдущего года, не получал поступлений в форме импортного сбора (в 2015 году - 25,2 млрд грн), ренты за транзит природного газа (в 2015 году - 3,4 млрд грн), целевой надбавки к тарифу на природный газ (в 2015 году - 2,7 млрд грн) и поступлений от продажи 3G-лицензий (в 2015 году - 8,8 млрд грн), напомнил Минфин.



Также практически отсутствуют запланированные на уровне 7,7 млрд грн поступления от спецконфискации, а перечисления прибыли Национального банка сократились в 1,6 раза - до 38,2 млрд грн.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.