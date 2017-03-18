Бюджет по итогам прошлого года сведет с дефицитом 3%
Дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2016 года составил 2,9% ВВП, что соответствует установленному в программе с Международным валютным фондом (МВФ) предельному уровню. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, пишет УНИАН.
"Дефицит в пределах, предусмотренных в программе с МВФ, - 2,9%", - сказала Маркарова.
Доходы госбюджета за 2016 год на 2,4% ниже, а затраты на 3,3% выше скорректированного в течение года планового показателя, сообщили в министерстве.
В 2016 году госбюджет, в отличие от предыдущего года, не получал поступлений в форме импортного сбора (в 2015 году - 25,2 млрд грн), ренты за транзит природного газа (в 2015 году - 3,4 млрд грн), целевой надбавки к тарифу на природный газ (в 2015 году - 2,7 млрд грн) и поступлений от продажи 3G-лицензий (в 2015 году - 8,8 млрд грн), напомнил Минфин.
Также практически отсутствуют запланированные на уровне 7,7 млрд грн поступления от спецконфискации, а перечисления прибыли Национального банка сократились в 1,6 раза - до 38,2 млрд грн.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
16814
-
2711
-
2322
-
2188
-
2158