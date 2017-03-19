МВФ исключил украинский вопрос из повестки дня 20 марта

В расписании заседаний Совета директоров МВФ на 20 марта Украина не значится

Из повестки дня заседания Совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) исключена программа с Украиной.



В расписании на сайте МВФ в этот день значится только Катар.



До этого на 20 марта в расписании было указано рассмотрение украинского вопроса. Кроме того, директор Департамента внешних связей Фонда Джерри Райс сообщил о таких планах МВФ на одном из своих брифингов.



На прошлой неделе был опубликован проект текста меморандума между Украиной и МВФ по программе расширенного финансирования EFF.



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В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.



Министр финансов Александр Данилюк допускал, что Украина может получить очередной транш от МВФ уже на этой неделе, с 20 по 26 марта.



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