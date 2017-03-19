Бюджет недополучит 2 млрд грн налогов из-за блокады - Минфин

В Министерстве финансов назвали сумму, на которую могут уменьшиться налоговые поступления после введения блокады оккупированного Донбасса

Согласно расчетам Министерства финансов, потеря 40 предприятий после захвата террористами Донбасса в результате запрета на перемещение товаров через линию разграничения лишит украинский бюджет около 2 млрд грн налоговых поступлений. Об этом сообщает Зеркало недели.



Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что предприятия, до последнего времени работавшие на оккупированных территориях Донбасса под украинской регистрацией - это экспортеры, которые не платили НДС, образующий большую часть налоговых поступлений. То же самое, в связи с официальной убыточностью, касается и налога на прибыль.



Ранее Минфин оценил негативное влияние блокады Донбасса на экономику страны в 1,3% ВВП.



16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совнацбеза о транспортной блокаде временно оккупированных районов Донбасса.



С 13:00 15 марта 2017 года грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям были остановлены. Мирные жители по-прежнему могут свободно передвигаться через линию разграничения и перевозить с собой личный багаж.



Президент также одобрил на год санкции против банков с российским государственным капиталом, работающим в Украине.



ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.



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