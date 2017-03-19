Бюджет недополучит 2 млрд грн налогов из-за блокады - Минфин
Согласно расчетам Министерства финансов, потеря 40 предприятий после захвата террористами Донбасса в результате запрета на перемещение товаров через линию разграничения лишит украинский бюджет около 2 млрд грн налоговых поступлений. Об этом сообщает Зеркало недели.
Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что предприятия, до последнего времени работавшие на оккупированных территориях Донбасса под украинской регистрацией - это экспортеры, которые не платили НДС, образующий большую часть налоговых поступлений. То же самое, в связи с официальной убыточностью, касается и налога на прибыль.
Ранее Минфин оценил негативное влияние блокады Донбасса на экономику страны в 1,3% ВВП.
16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совнацбеза о транспортной блокаде временно оккупированных районов Донбасса.
С 13:00 15 марта 2017 года грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям были остановлены. Мирные жители по-прежнему могут свободно передвигаться через линию разграничения и перевозить с собой личный багаж.
Президент также одобрил на год санкции против банков с российским государственным капиталом, работающим в Украине.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- НБУ: Украина продолжает сотрудничество с МВФ 15:00
- МВФ из-за блокады перенес заседание по Украине - Минфин 13:48
- Бюджет недополучит 2 млрд грн налогов из-за блокады - Минфин 12:49
- МВФ исключил украинский вопрос из повестки дня 20 марта 11:06
- Бюджет по итогам прошлого года сведет с дефицитом 3% 13:51
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
19986
-
2902
-
2894
-
2729
-
2413
- Рожкова: На счетах российских банков в Украине - 21 млрд грн 20:46
- НБУ: Украина продолжает сотрудничество с МВФ 15:00
- МВФ из-за блокады перенес заседание по Украине - Минфин 13:48
- Бюджет недополучит 2 млрд грн налогов из-за блокады - Минфин 12:49
- МВФ исключил украинский вопрос из повестки дня 20 марта 11:06