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НБУ: Украина продолжает сотрудничество с МВФ

19.03.2017 15:00
Нацбанк прокомментировал перенос рассмотрения программы с Украиной Советом директоров Фонда
Фото: пресс-служба НБУ

Украина продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) в связи с переносом заседания Совета директоров МВФ по украинскому вопросу.

"Украина находится в программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Последний ход событий в стране требует дополнительного изучения их потенциального влияния на экономику и его учета в макроэкономических прогнозах программы сотрудничества с Фондом", - гласит сообщение НБУ на официальной странице в Facebook.

Регулятор также намерен обновить макроэкономические прогнозы с учетом эффекта торговой блокады оккупированных районов Донбасса. "С этой целью в понедельник, 20 марте 2017, состоится внеочередное заседание комитета НБУ по монетарной политике. Обновленные макропрогнозы будут предоставлены МВФ. Диалог и технические консультации с МВФ продолжаются", - заверил Нацбанк.

Ранее Министерство финансов сообщило, что Фонд перенес на короткий срок заседание программе с Украиной в связи с транспортной блокадой Донбасса.

На прошлой неделе был опубликован проект текста меморандума между Украиной и МВФ по программе расширенного финансирования EFF.

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В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.

16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совнацбеза о транспортной блокаде временно оккупированных районов Донбасса.

С 13:00 15 марта 2017 года грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям были остановлены. Мирные жители по-прежнему могут свободно передвигаться через линию разграничения и перевозить с собой личный багаж.

Президент также одобрил на год санкции против банков с российским государственным капиталом, работающим в Украине.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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