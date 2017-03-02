В НБУ сообщили о почти сбалансированном платежном балансе

По данным Нацбанка, отрицательное сальдо платежного баланса составило $26 млн против $315 млн в январе прошлого года

В январе 2017 года текущий счет платежного баланса был почти сбалансированным, прежде всего, благодаря уменьшению дефицита торговли товарами. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, отрицательное сальдо составило $26 млн против $315 млн в январе прошлого года.

В первый месяц года рост экспорта товаров существенно ускорился, в то время как темпы роста импорта замедлились, хотя и остались на высоком уровне.

Существенное увеличение экспорта товаров в январе (на 52,7% г/г) обусловлено как низкой базой сравнения прошлого года, так и наращиванием объемов экспорта по основным группам товаров. Повышение мировых цен на металлы способствовало наращиванию объемов экспорта черных и цветных металлов (на 70,1% г/г). Значительное расширение поставок зерновых культур (на 66,4% г/г) обусловило рост экспорта продовольственных товаров на 55,4% г/г, что обеспечило половину роста общего экспорта. Значительным также был рост экспорта продукции машиностроения (на 34,3% г/г). Зато объемы экспорта химической продукции сократились (на 8,7% г/г).

Рост импорта товаров в январе несколько замедлился (до 31,6% г/г с 36% г/г в декабре). Снижение цен привело к сокращению стоимостных объемов импорта продовольственных товаров. Объемы импорта энергетических товаров выросли (на 67,8% г/г против 83,9% г/г в декабре), прежде всего, из-за увеличения импорта природного газа для отопления в связи с похолоданием.

Экспорт услуг вырос на 16,2% г/г в результате увеличения объема транзита газа в европейские страны и значительному увеличению объема предоставленных нерезидентам IT-услуг. Стоимостные объемы импорта услуг также выросли, однако более низкими темпами (14,4% г/г). Традиционно наибольший вклад в этот рост обеспечен статьей "путешествия", импорт по которой увеличился на 10,5% г/г. Сальдо торговли услугами в январе текущего года было положительным и составило $155 млн.

В январе по финансовому счету наблюдался чистый отток средств в размере $177 млн в том числе $133 млн из частного сектора. Такая динамика была обусловлена ​​преимущественно выплатами по обязательствам банковского сектора, прежде всего выплатами по межбанковским кредитам ($302 млн).

Чистый отток долгового капитала частного сектора составил $590 млн, в том числе $246 млн из реального сектора.

Приток ПИИ в январе составил $17 млн, которые полностью были направлены в реальный сектор.

В целом по итогам января дефицит сводного баланса составил $202 млн, что обусловило сокращение международных резервов до $15,4 млрд или 3,4 месяца импорта будущего периода.