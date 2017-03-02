Доллар на межбанке дешевеет

В четверг, 2 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,16/27,19*, к 12:00 котировки составили 27,1/27,14

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,1, максимальные - 27,16. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,14, максимальные - 27,2.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4646/0,4654 к 12:00 котировки составили 0,4629/0,4639.



Торги по евро начались с котировок 28,6212/28,6528, к 12:00 котировки составили 28,52/28,5621.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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