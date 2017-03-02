НБУ 1 марта получил текст меморандума с МВФ - Гонтарева
Национальный банк Украины (НБУ) вчера, 1 марта, получил официальный текст обновленного меморандума с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщила председатель НБУ Валерия Гонтарева.
"Национальный банк получил вчера вечером финальный текст меморандума с МВФ", - заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.
Она добавила, что регулятор со своей стороны может подписать меморандум прямо сейчас, но задержка не из-за него. Гонтарева выразила уверенность, что он будет подписан в ближайшее время.
Вчера Reuters со ссылкой на источники в НБУ сообщил, что Украина подписала меморандум с МВФ, причем в документ включены обновленные требования Фонда.
В Минфине и НБУ корреспонденту LIGA.net не подтвердили эту информацию, отметив, что подписание документа ожидается в ближайшее время.
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Подписание меморандума дает возможность получить очередной транш в сумме $1 млрд по программе расширенного финансирования EFF.
В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.
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