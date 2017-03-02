НБУ сохранил ставку на уровне 14%

НБУ решил отложить дальнейшее смягчение монетарной политики

Национальный банк Украины (НБУ) решил оставить учетную ставку на прежнем уровне - 14%. Об этом сообщила сегодня, 2 марта, председатель НБУ Валерия Гонтарева.



С момента предыдущего решения по монетарной политике возросли риски для дальнейшей инфляционной динамики, поэтому регулятор пока воздержится от смягчения монетарной политики, объяснила она.



Ключевым риском является активизация боевых действий в Донбассе и блокада транспортных путей. Это приведет к окончательному разрыву цепей производства и поставок готовой продукции. Как следствие, сократится объем выпуска металлургической продукции, кокса, добывающей промышленности, электроэнергии, отмечают в Нацбанке.



Такая ситуация создаст давление на платежный баланс. На состояние текущего счета будет влиять возможное сокращение экспорта металлургической продукции и увеличение импорта энергетического угля. Соответственно, это окажет негативное влияние на динамику межбанковского валютного рынка, сказала Гонтарева.



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