НБУ сохранил ставку на уровне 14%
Национальный банк Украины (НБУ) решил оставить учетную ставку на прежнем уровне - 14%. Об этом сообщила сегодня, 2 марта, председатель НБУ Валерия Гонтарева.
С момента предыдущего решения по монетарной политике возросли риски для дальнейшей инфляционной динамики, поэтому регулятор пока воздержится от смягчения монетарной политики, объяснила она.
Ключевым риском является активизация боевых действий в Донбассе и блокада транспортных путей. Это приведет к окончательному разрыву цепей производства и поставок готовой продукции. Как следствие, сократится объем выпуска металлургической продукции, кокса, добывающей промышленности, электроэнергии, отмечают в Нацбанке.
Такая ситуация создаст давление на платежный баланс. На состояние текущего счета будет влиять возможное сокращение экспорта металлургической продукции и увеличение импорта энергетического угля. Соответственно, это окажет негативное влияние на динамику межбанковского валютного рынка, сказала Гонтарева.
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