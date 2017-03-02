Председатель НБУ Валерия Гонтарева не исключает, что может оставить свой пост в близкой перспективе

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева не исключает своей отставки в обозримом будущем.



Сегодня, 2 марта, отвечая на вопрос журналистов "Может ли оказаться, что меморандум (с МВФ - ред.) который планируется согласовать в ближайшее время, окажется последним, под которым будет стоять подпись главы НБУ Гонтаревой?", она ответила "Может".



Она подчеркнула, что Национальный банк обязан за месяц подать объявление (об отставке). "Мы такое объявление не делали, правление НБУ работает по очень плотному графику", - добавила Валерия Гонтарева.



Ранее Зеркало недели сообщило, что Валерия Гонтарева собирается оставить свой пост, а на ее место якобы претендует экс-премьер Арсений Яценюк.



Однако в НБУ не подтвердили эту информацию.



"Как вы знаете, НБУ традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления. Такого сообщения не было, а значит, информация не соответствует действительности. Сейчас все члены правления работают по плану и имеют плотный график работы", - сказано в сообщении пресс-службы НБУ.



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