Доллар к закрытию межбанка подешевел на 15 коп.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27, максимальные - 27,16. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,05, максимальные - 27,2.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4646/0,4654 к закрытию котировки составили 0,4592/0,4604.
Торги по евро начались с котировок 28,6212/28,6528, к закрытию котировки составили 28,3659/28,4157.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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