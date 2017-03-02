Доллар к закрытию межбанка подешевел на 15 коп.

В четверг, 2 марта, торги по доллару США открылись котировками 27,16/27,19, к закрытию котировки составили 27,01/27,06

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27, максимальные - 27,16. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,05, максимальные - 27,2.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4646/0,4654 к закрытию котировки составили 0,4592/0,4604.

Торги по евро начались с котировок 28,6212/28,6528, к закрытию котировки составили 28,3659/28,4157.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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