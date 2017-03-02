Поступления от ЕСВ в феврале выросли до 13,5 млрд грн

В годовом выражении поступления от единого социального взноса выросли на 43%

Поступления единого социального взноса в феврале 2017 года увеличились на 43,1% по сравнению с февралем прошлого года и составили 13,55 млрд грн. Об этом Государственная казначейская служба сообщает на официальном сайте.



За два месяца поступления от ЕСВ выросли на 24,2% - до 24,63 млрд грн.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.