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Поступления от ЕСВ в феврале выросли до 13,5 млрд грн

02.03.2017 17:15
В годовом выражении поступления от единого социального взноса выросли на 43%
Фото: пресс-служба НБУ

Поступления единого социального взноса в феврале 2017 года увеличились на 43,1% по сравнению с февралем прошлого года и составили 13,55 млрд грн. Об этом Государственная казначейская служба сообщает на официальном сайте.

За два месяца поступления от ЕСВ выросли на 24,2% - до 24,63 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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