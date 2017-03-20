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Всемирный банк выделит странам Африки $57 млрд финансовой помощи

20.03.2017 11:00
ВБ выделит кредиты странам Африки южнее Сахары на развитие образования, базового медицинского обслуживания и сельского хозяйства
Фото: EPA

Всемирный банк (ВБ) одобрил пакет финансирования для африканских стран южнее Сахары в размере $57 млрд. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По словам президента ВБ Джим Ен Кима, кредиты направлены на развитие образования, базового медицинского обслуживания и снабжения населения питьевой водой.

Помимо этого, ВБ окажет помощь сельскому хозяйству региона, инфраструктуре, а также институциональным реформам в ряде африканских государств. В целом финансирование коснется около 450 проектов.

Порядка $45 млрд будут выделены через Международную ассоциацию развития - подразделение Всемирного банка, которое помогает беднейшим странам мира. $8 млрд направят на инвестиции в частный сектор экономики со стороны Международной финансовой корпорации. Третье подразделение, Международный банк реконструкции и развития, выделит еще $4 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Всемирный банк, Экономика, Кредит
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