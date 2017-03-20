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МВФ будет ждать новые макропрогнозы по Украине еще несколько дней

20.03.2017 10:38
Нацбанк рассмотрит обновленные макроэкономические прогнозы с учетом эффекта торговой блокады сегодня, 20 марта
Фото: EPA

Международный валютный фонд может вернуться к рассмотрению вопроса выделения средств Украине через несколько дней - после того, как Национальный банк и Министерство финансов Украины предоставят необходимые макрорасчеты. Об этом в Facebook написал представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Как уточняет на странице в Facebook Нацбанк, на сегодня, 20 марта, запланировано внеочередное заседание комитета НБУ по монетарной политике. На нем будут рассмотрены обновленные макроэкономические прогнозы с учетом эффекта торговой блокады.

Обновленные макропрогнозы будут предоставлены МВФ. В НБУ подчеркнули, что диалог и технические консультации с МВФ продолжаются.

Напомним, 19 марта стало известно, что МВФ перенес на короткий срок заседание, посвященное программе сотрудничества с Украиной. Среди причин переноса - необходимость уточнение расчетов экономических последствий от мер, принимаемых Украиной в ответ на захват предприятий в оккупированном Донбассе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: МВФ
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