МВФ будет ждать новые макропрогнозы по Украине еще несколько дней
Международный валютный фонд может вернуться к рассмотрению вопроса выделения средств Украине через несколько дней - после того, как Национальный банк и Министерство финансов Украины предоставят необходимые макрорасчеты. Об этом в Facebook написал представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.
Как уточняет на странице в Facebook Нацбанк, на сегодня, 20 марта, запланировано внеочередное заседание комитета НБУ по монетарной политике. На нем будут рассмотрены обновленные макроэкономические прогнозы с учетом эффекта торговой блокады.
Обновленные макропрогнозы будут предоставлены МВФ. В НБУ подчеркнули, что диалог и технические консультации с МВФ продолжаются.
Напомним, 19 марта стало известно, что МВФ перенес на короткий срок заседание, посвященное программе сотрудничества с Украиной. Среди причин переноса - необходимость уточнение расчетов экономических последствий от мер, принимаемых Украиной в ответ на захват предприятий в оккупированном Донбассе.
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