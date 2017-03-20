Порошенко: Инфляция в этом году не должна превысить 10%
Президент Петр Порошенко рассчитывает, что инфляция в 2017 году не превысит 10%. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета регионального развития в Киеве сегодня, 20 марта.
"Инфляция - то, что людей сейчас волнует больше всего. В этом году она будет измеряться, надеюсь, уже однозначной цифрой - менее 10%", - сказал президент.
К 2019 году стоит задача выйти на годовой показатель инфляции 5%. "Страшно даже вспомнить, что в позапрошлом году инфляция составляла 43% годовых. Но ее таки удалось укротить.
Президент напомнил, что в позапрошлом году инфляция составила 43% годовых.
В январе 2017 года инфляция составила 1,1%. Государственный бюджет на этот год предусматривает рост инфляции на уровне 8,1%.
В 2016 году была зафиксирована инфляция 12,4%.
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