Порошенко прокомментировал задержку транша МВФ

Глава государства заявил, что причиной отсрочки транша МВФ стали последствия блокады

Причиной отсрочки очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) стали последствия блокады. Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития.

"Сегодня Международный валютный фонд на заседании своего правления должен был выделить нам очередной транш $1 млрд, которые очень нужны для дальнейшего пополнения золотовалютных резервов для удержания стабильности национальной денежной единицы, для очень мощного сигнала инвесторам", - отметил он.

По словам Порошенко, кредитование со стороны фонда инвесторы рассматривают, как авторитетную рекомендацию вкладывать свои деньги в Украину, развивать производство и создавать рабочие места.

Он отметил, что был проведен большой объем работы, и Украине удалось убедить МВФ в рамках пенсионной реформы напрямую не повышать пенсионный возраст. "А в субботу вопрос по Украине исчез из сегодняшней повести дня совета директоров. Это и есть то влияние политических рисков, об опасности которых я говорю", - отметил президент.

По словам Порошенко, сегодня при его участии состоятся «интенсивные переговоры» министра финансов, главы Национального банка, премьер-министра "для того, чтобы исправить те результаты, которые были вызваны абсолютно безответственным поведением украинских политиканов".

"Еще раз подчеркиваю: причиной отсрочки стали последствия блокады", - сказал он.

Также Порошенко отметил, что именно в резервы в первую очередь пошли средства, полученные от международных финансовых организаций и 100% средств от МВФ. "Все слышали, как безответственные политиканы утверждают, что деньги МВФ проедены, украдены или использованы не по назначению. Это сплошная, тотальная и безответственная ложь. Каждая копейка, полученная от Международного валютного фонда, хранится в золотовалютных резервах государства и работает на стабильность национальной денежной валюты... Они целыми и сохраненными положены в первую очередь в резервы. И курс гривни (постучал по дереву, - ред.) уже третий год держится гибким, но относительно неизменным", - подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно, что МВФ отменил назначенное на сегодня обсуждение программы с Украиной. Министерство финансов объяснило, что это вызвано необходимостью уточнить расчеты экономических последствий от мер, принимаемых Украиной в ответ на захват предприятий в оккупированном Донбассе, а также в связи с признанием российской стороной "документов", которые выдают боевики Донбасса.



"Уточнение этих расчетов важно для обеих сторон ради максимальной эффективности программы. Соответствующие консультации уже начаты. Планируем их завершить в кратчайшие сроки", - отметил министр финансов Александр Данилюк.



Национальный банк сообщил, что также намерен обновить макроэкономические прогнозы с учетом эффекта торговой блокады. "Обновленные макропрогнозы будут предоставлены МВФ. Диалог и технические консультации с МВФ продолжаются", - заверил регулятор.

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В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.



16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совнацбеза о транспортной блокаде временно оккупированных районов Донбасса.