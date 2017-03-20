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Президент считает учетную ставку НБУ слишком высокой

20.03.2017 12:56
Для нормального кредитования экономики ставка на уровне 14% слишком высока, сообщил президент
Петр Порошенко (фото - АП)

Президент Петр Порошенко считает учетную ставку Национального банка в 14% слишком высокой для роста кредитования экономики. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета регионального развития в Киеве сегодня, 20 марта.

"Это (величина ставки - ред.) еще много для нормального кредитования экономики", - сказал он.

Порошенко напомнил, что в 2014 году учетная ставка была на уровне 30%.

На прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство будет настаивать на ускорении снижения учетной ставки.

2 марта НБУ объявил о решении сохранить ставку на прежнем уровне - 14% годовых.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Порошенко Петр
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