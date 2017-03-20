Президент считает учетную ставку НБУ слишком высокой

Для нормального кредитования экономики ставка на уровне 14% слишком высока, сообщил президент

Президент Петр Порошенко считает учетную ставку Национального банка в 14% слишком высокой для роста кредитования экономики. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета регионального развития в Киеве сегодня, 20 марта.



"Это (величина ставки - ред.) еще много для нормального кредитования экономики", - сказал он.



Порошенко напомнил, что в 2014 году учетная ставка была на уровне 30%.



На прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство будет настаивать на ускорении снижения учетной ставки.



2 марта НБУ объявил о решении сохранить ставку на прежнем уровне - 14% годовых.



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