Еврокомиссар: €600 млн для Украины - это решенный вопрос
Решение Европейской комиссии о предоставлении Украине второго транша макрофинансовой помощи окончательно утверждено, несмотря на нерешенный вопрос с отменой запрета на экспорт леса-кругляка. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в интервью УНИАН.
"Решение относительно второго транша принято. Если вы хотите, оно является окончательным. Украина может рассчитывать на второй транш в размере €600 млн. Это решено", - сказал Домбровскис.
Он объяснил, почему Еврокомиссия одобрила выделение транша без выполнения Украиной условия отменить запрет на экспорт леса-кругляка.
"В решении вопроса об отмене запрета на экспорт леса уже есть определенный прогресс - соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте. У ЕС есть пространство для маневра, и когда мы видим, что есть значительный прогресс во всех сферах, то вопрос, работа над которым продолжается, не может быть причиной, по которой бы мы не выделили этот транш", - сказал Домбровскис.
Он подчеркнул, что это условие не исчезло из меморандума о взаимопонимании, и стороны должны вернуться к нему в контексте третьего транша.
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