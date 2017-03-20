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Еврокомиссар: €600 млн для Украины - это решенный вопрос

20.03.2017 18:49
Решение ЕК выделить Украине €600 млн макрофинансовой помощи окончательное, несмотря на нерешенный вопрос с экспортом леса, сообщил вице-президент
Валдис Домбровскис (фото - EPA)

Решение Европейской комиссии о предоставлении Украине второго транша макрофинансовой помощи окончательно утверждено, несмотря на нерешенный вопрос с отменой запрета на экспорт леса-кругляка. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в интервью УНИАН.

"Решение относительно второго транша принято. Если вы хотите, оно является окончательным. Украина может рассчитывать на второй транш в размере €600 млн. Это решено", - сказал Домбровскис.

Он объяснил, почему Еврокомиссия одобрила выделение транша без выполнения Украиной условия отменить запрет на экспорт леса-кругляка.

"В решении вопроса об отмене запрета на экспорт леса уже есть определенный прогресс - соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте. У ЕС есть пространство для маневра, и когда мы видим, что есть значительный прогресс во всех сферах, то вопрос, работа над которым продолжается, не может быть причиной, по которой бы мы не выделили этот транш", - сказал Домбровскис.

Он подчеркнул, что это условие не исчезло из меморандума о взаимопонимании, и стороны должны вернуться к нему в контексте третьего транша.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ассоциация с ЕС
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