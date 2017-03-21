Китай вольет в экономику почти $12 млрд

Народный банк Китая выведет на рынок сегодня 80 млрд юаней

Народный банк Китая выведет на рынок сегодня, 21 марта, 80 млрд юаней ($11,59 млрд) через сделки обратного РЕПО. Об этом пишет RNS.



Регулятор планирует вывести на рынок 50 млрд посредством аукционов обратного РЕПО с условием обратной продажи ценных бумаг через семь дней и доходностью 2,45%, 20 млрд юаней через сделки 14-дневного обратного РЕПО с доходностью 2,6% и 10 млрд юаней через сделки 28-дневного обратного РЕПО с доходностью в 2,75%.



Ранее, 20 марта, Народный банк Китая сообщил о вливании 100 млрд юаней ($14,4 млрд) через сделки семидневного, 14-дневного и 28-дневного обратного РЕПО с такими же ставками доходности.



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