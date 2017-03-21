НБУ ухудшил прогноз по росту ВВП в этом году из-за блокады

Нацбанк в связи с блокадой ухудшил прогноз роста экономики, но отмечает, что влияние на курс гривни будет ограниченным

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) в связи с торговой блокадой оккупированных районов Донбасса ухудшил прогноз роста ВВП на этот год - с 2,8% до 1,9%. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



"Национальный банк ожидает, что наибольший эффект от торговой блокады украинская экономика почувствует в текущем году. Из-за захвата террористами действующих предприятий в украинском правовом поле, разрыва цепей производства и поставки готовой продукции сократится объем выпуска продукции металлургии и добывающей промышленности, кокса, электроэнергии. Как следствие, темпы экономического роста в 2017 году могут быть ниже, чем в январском прогнозе на 1.3 п.п.", - гласит сообщение.



НБУ ожидает, что к концу 2017 года предприятия на подконтрольной Украине территории смогут переориентироваться на альтернативные источники сырья и энергоресурсов и уже в следующем году смогут выйти на максимальную загрузку производственных мощностей. Благодаря этому экономика в 2018 году может расти быстрее, чем ранее прогнозировалось. По новым оценкам, реальный ВВП вырастет на 3,2% в 2018 году (январский прогноз - 3%).



Блокада торговли с оккупированными территориями не окажет значительного влияния на уровень потребительской инфляции в 2017-2018 гг. и на курс гривни, считают эксперты НБУ. Следовательно, не ожидается существенных изменений в прогнозах инфляции (9,1% в 2017 году и 6% в 2018 году).



Прогноз дефицита текущего счета в 2017 году предварительно пересмотрен до $4,3 млрд (январский прогноз - $3,4 млрд). В 2018 году дефицит текущего счета ожидается на аналогичном уровне.



НБУ планирует уменьшить прогноз объема международных резервов до $20,8 млрд на конец 2017 (январский прогноз - $21,3 млрд) и в $25.9 млрд на конец 2018 (январский прогноз - $27,1 млрд).



В Нацбанке сообщают, что еще вчера представили обновленные прогнозы Международному валютному фонду (МВФ).



МВФ отменил вчерашнее заседание Совета по Украине в связи с торговой блокадой.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter