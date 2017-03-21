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В НБУ рассказали, как блокада повлияет на курс гривни

21.03.2017 15:25
Торговая блокада оккупированных районов Донбасса заметного влияния на курс гривни не произведет, сообщили в Нацбанке
Фото: пресс-служба НБУ

В Национальном банке Украины (НБУ) считают, что торговая блокада оккупированных районов Донбасса заметного влияния на курс гривни не произведет. Об этом сообщили заместитель председателя НБУ Олег Чурий и директор департамента монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук в интервью ЭП.

"Мы считаем, что блокада не окажет особого влияния на обменный курс. При прочих равных она могла бы расширить дефицит текущего счета платежного баланса на $1,8 млрд" - сказал Николайчук.

По их мнению, негативный эффект из-за блокады во многом нивелируется более высокими ценами на внешних рынках по сравнению с теми, которые регулятор закладывал в январе, на основные экспортные товары - руду, металлы.

Благоприятная ценовая конъюнктура компенсирует порядка $1 млрд потерь от блокады для платежного баланса, отмечают в НБУ.

Регулятор также нивелирует влияние блокады на платежный баланс за счет уменьшения объемов покупки валюты для пополнения резервов.

Николайчук поделился ожиданиями НБУ касательно уровня инфляции в 2017 году. "Пока наш прогноз 9,1% на конец текущего года остается актуальным", - сказал он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Курс гривни
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