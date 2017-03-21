ВВП Украины вырос на 2,3% в прошлом году - Госстат

Номинальный ВВП Украины по итогам 2016 года составил 2,38 трлн грн

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины (с учетом сезонного фактора) в 2016 году, по сравнению с соответствующим периодом 2015 года, вырос на 2,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.



Издание уточняет, что данные приводятся без учета оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.



Номинальный ВВП составил 2,38 трлн грн. ВВП в расчете на одного человека - 55,85 тыс. грн.



По данным Госстата, в III квартале ВВП вырос на 1,8%, а в IV квартале - на 4,7%.



Окончательные данные по росту ВВП за прошлый год будут обнародованы 29 декабря 2017 года.



Ранее в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) сообщали, что по их данным рост украинской экономики по итогам прошлого года составил 2,2%. МЭРТ прогнозирует, что в текущем году рост ВВП составит 2,4% при инфляции 11%.



Национальный банк в связи с блокадой оккупированных районов Донбасса ухудшил свой прогноз по ВВП на этот год - с 2,8% до 1,9%



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