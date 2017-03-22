Не катастрофа: немецкие советники оценили потери от блокады
Немецкая группа советников в Украине оценила потери украинской экономики от блокады перемещения товаров через линию разграничения в Донбассе в 1,6% ВВП. Об этом заявил в комментарии DW руководитель группы Рикардо Джуччи.
"Мы посчитали, что в неподконтрольных районах сейчас производят 1,6% ВВП Украины", - сообщил он.
Наибольшие проблемы, по его словам, появятся в производстве стали, также ощутимым будет влияние на электроэнергетику. Как отметил немецкий экономист, в общем, "с макроэкономической точки зрения, это, несомненно, шок для страны", иначе МВФ не переносил бы вопрос выделения следующего транша кредита по программе EFF, но "это не катастрофа".
Он пояснил, что если в 2013 году производственные цепи на Донбассе были тесно связаны, то сейчас ситуация изменилась.
"Для других секторов мы не ожидаем сильных шоков. В значительной степени эти два региона уже отделились. Антрацит и кокс можно импортировать. Это будет дороже, есть логистические вопросы, но Украина может справиться с этим без масштабных негативных последствий", - отметил Джуччи.
Напомним, Национальный банк Украины 21 марта опубликовал свои скорректированные расчеты. По прогнозам НБУ, блокада замедлит рост ВВП в этом году на 1,3% процентный пункт. С учетом негативных последствий блокады НБУ прогнозирует рост экономики в 2017 году на уровне 1,9%.
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