Не катастрофа: немецкие советники оценили потери от блокады

Экономисты заявляют, что в неподконтрольных районах Донбасса на сегодня производят 1,6% ВВП Украины

Немецкая группа советников в Украине оценила потери украинской экономики от блокады перемещения товаров через линию разграничения в Донбассе в 1,6% ВВП. Об этом заявил в комментарии DW руководитель группы Рикардо Джуччи.

"Мы посчитали, что в неподконтрольных районах сейчас производят 1,6% ВВП Украины", - сообщил он.

Наибольшие проблемы, по его словам, появятся в производстве стали, также ощутимым будет влияние на электроэнергетику. Как отметил немецкий экономист, в общем, "с макроэкономической точки зрения, это, несомненно, шок для страны", иначе МВФ не переносил бы вопрос выделения следующего транша кредита по программе EFF, но "это не катастрофа".

Он пояснил, что если в 2013 году производственные цепи на Донбассе были тесно связаны, то сейчас ситуация изменилась.

"Для других секторов мы не ожидаем сильных шоков. В значительной степени эти два региона уже отделились. Антрацит и кокс можно импортировать. Это будет дороже, есть логистические вопросы, но Украина может справиться с этим без масштабных негативных последствий", - отметил Джуччи.

Напомним, Национальный банк Украины 21 марта опубликовал свои скорректированные расчеты. По прогнозам НБУ, блокада замедлит рост ВВП в этом году на 1,3% процентный пункт. С учетом негативных последствий блокады НБУ прогнозирует рост экономики в 2017 году на уровне 1,9%.