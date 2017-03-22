Валовый внешний долг Украины за год сократился до $113,5 млрд
Валовой внешний долг Украины на 1 января 2017 года составил $113,48 млрд, что на $5,25 млрд, или на 4,4%, ниже показателя на 1 января 2016 года. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные Национального банка.
В четвертом квартале 2016 года валовой внешний долг сократился на $2,53 млрд, или на 2,2%.
Согласно приведенным данным, долг сектора государственного управления в четвертом квартале 2016 года снизился на 2,8%, при этом за весь прошлый год вырос на 1,1%, - до 36,34 млрд грн.
Долг центрального банка снизился на 3,7% в четвертом квартале 2016 года и на 6,9% - за весь прошлый год, до 6,24 млрд грн.
Долг прочих депозитных корпораций снизился на 5,7% в четвертом квартале 2016 года и на 30,1% - за весь прошлый год, до 8,97 млрд грн.
Долг других секторов снизился на 1,2% в четвертом квартале прошлого года и на 2,5% - за весь 2016 год, до 53,32 млрд грн.
Прямые инвестиции (межфирмовый долг) снизились на 0,9% в четвертом квартале 2016 года, однако выросли на 0,6% в январе-декабре 2016 года - до 8,61 млрд грн.
В 2015 году валовой внешний долг Украины по сравнению с 2014 годом сократился на $7,6 млрд, или на 6%, - до $118,73 млрд.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Валовый внешний долг Украины за год сократился до $113,5 млрд 10:55
- Не катастрофа: немецкие советники оценили потери от блокады 10:15
- ВВП Украины вырос на 2,3% в прошлом году - Госстат 17:13
- В НБУ рассказали, как блокада повлияет на курс гривни 15:25
- НБУ ухудшил прогноз по росту ВВП в этом году из-за блокады 14:27
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
5621
-
4245
-
4233
-
3617
-
3437
- Альфа-Банк не собирается уходить из Украины - Авен 17:15
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,89/26,93 17:15
- Вкладчикам Platinum Bank уже выплатили 84,5% компенсаций 17:03
- Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию Вектор Банка 16:27
- Кабмин продлил срок идентификации вынужденных переселенцев 15:25