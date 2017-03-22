Валовый внешний долг Украины за год сократился до $113,5 млрд

За прошлый год валовый внешний долг Украины уменьшился на 4,4%

Валовой внешний долг Украины на 1 января 2017 года составил $113,48 млрд, что на $5,25 млрд, или на 4,4%, ниже показателя на 1 января 2016 года. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные Национального банка.



В четвертом квартале 2016 года валовой внешний долг сократился на $2,53 млрд, или на 2,2%.



Согласно приведенным данным, долг сектора государственного управления в четвертом квартале 2016 года снизился на 2,8%, при этом за весь прошлый год вырос на 1,1%, - до 36,34 млрд грн.



Долг центрального банка снизился на 3,7% в четвертом квартале 2016 года и на 6,9% - за весь прошлый год, до 6,24 млрд грн.



Долг прочих депозитных корпораций снизился на 5,7% в четвертом квартале 2016 года и на 30,1% - за весь прошлый год, до 8,97 млрд грн.



Долг других секторов снизился на 1,2% в четвертом квартале прошлого года и на 2,5% - за весь 2016 год, до 53,32 млрд грн.



Прямые инвестиции (межфирмовый долг) снизились на 0,9% в четвертом квартале 2016 года, однако выросли на 0,6% в январе-декабре 2016 года - до 8,61 млрд грн.



В 2015 году валовой внешний долг Украины по сравнению с 2014 годом сократился на $7,6 млрд, или на 6%, - до $118,73 млрд.



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