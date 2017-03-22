Гройсман: Налоговую милицию нужно ликвидировать

Вместо налоговой милиции в Украине должна появиться Служба финансовых расследований, убежден премьер

Налоговая милиция должна быть ликвидирована. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент LIGA.net.



"Идет речь о том, чтобы ликвидировать налоговую милицию окончательно и создать Службу финансовых расследований, которая будет высокоинтеллектуальной и качественной с точки зрения недопущения экономических преступлений", - сказал он.



Министр финансов Александр Данилюк отметил, что в скором времени на рассмотрение правительства будет внесен законопроект о создании финансовой полиции.



Позавчера президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что налоговую милицию нужно упразднить, но пока компромисса по этому поводу нет.



По словам Порошенко, есть договоренность о том, чтобы к заседанию Нацсовета реформы при участии правительства, парламентского комитета, народных депутатов, экспертов и общественности был разработан законопроект, который президент готов подать как неотложный. "Чтобы уже в краткие сроки заработала новая служба финансовых расследований, как принципиально новый интеллектуально-аналитический орган", - отметил он.



Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании Финансовой полиции.



Верховная Рада в конце прошлого года случайно ликвидировала налоговую милицию в Украине.



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