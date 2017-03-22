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Верховная Рада упростила получение финансовой помощи от Норвегии

22.03.2017 12:32
Парламент ратифицировал соглашение Кабмина с правительством Норвегии о техническом и финансовом сотрудничестве
Фото: EPA

Сегодня, 22 марта, Верховная Рада ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Королевства Норвегия о техническом и финансовом сотрудничестве, которое было подписано 18 октября 2016 г. в Осло.

Соглашение создает рамочные условия для привлечения финансовой и технической помощи от правительства Норвегии, а также определяет виды и формы предоставления этой помощи, механизмы согласования проектов техпомощи, льготы, привилегии и иммунитеты для Норвежской стороны в рамках реализации упомянутых проектов.

"Это рамочное соглашение станет устойчивой основой для реализации различных проектов технической помощи. Мы стремимся максимально повысить эффективность использования помощи, а это и качественное планирование, и контроль за выполнением", - заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

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Соглашение также станет толчком для активизации уже имеющегося сотрудничества между странами. Объемы помощи Норвегии для Украины в 2015 г. составили 310 млн норвежских крон (36,5 млн евро) и были направлены на макрофинансовую стабилизацию; развитие государственного управления, энергетики, энергоэффективности, радиационной безопасности; содействие торговле и евроинтеграции; гуманитарную помощь.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Верховная Рада
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