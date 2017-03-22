Кабмин одобрил создание Службы финансовых расследований

Министр финансов рассказал о сферах компетенции Службы финансовых расследований

Кабинет министров утвердил законопроект о создании Службы финансовых расследований. Соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания правительства, передает корреспондент LIGA.net.



"Несмотря на 25 лет независимости, еще не завершили переход от государственной экономики к рыночной. Для этого должен быть реформирован не только экономический сектор, а и весь государственный аппарат... При этом система и методы работы силового блока остались теми же и являются преградой номер один для развития бизнеса в Украине. С экономическими преступлениями в нашей стране ведут борьбу четыре органа, около 15 тысяч человек. На примере налоговой, давайте посмотрим, насколько это эффективно делается. Налоговая милиция получила имидж коррумпированного органа", - сказал министр финансов Александр Данилюк.



По его словам, в обязанности Службы финансовых расследований будет входить расследование преступлений, объектами которых являются порядок финансирования политических партий, порядок финансирования и налогообложения хозяйственной деятельности, функционирования денежной и банковской систем, порядок выпуска и оборота ценных бумаг.



Позавчера президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что налоговую милицию нужно упразднить, но пока компромисса по этому поводу нет.



По словам Порошенко, есть договоренность о том, чтобы к заседанию Нацсовета реформы при участии правительства, парламентского комитета, народных депутатов, экспертов и общественности был разработан законопроект, который президент готов подать как неотложный. "Чтобы уже в краткие сроки заработала новая служба финансовых расследований, как принципиально новый интеллектуально-аналитический орган", - отметил он.



Верховная Рада в конце прошлого года случайно ликвидировала налоговую милицию в Украине.



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