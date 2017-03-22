МВФ в марте не будет рассматривать вопрос о транше для Украины

Вопрос о транше отсутствует в повестке дня совета директоров МВФ, в НБУ говорят, что это не скажется на курсе гривни

В распорядке заседаний совета директоров Международного валютного фонда до конца марта отсутствует вопрос о транше для Украины. Об этом свидетельствуют данные официального сайта МВФ.

До конца месяца запланировано провести еще три заседания: 24, 29 и 31 марта. На них будут рассмотрены вопросы Науру, Израиля, Доминиканской республики, Нигерии, Нидерландов и Западноафриканского экономического и валютного союза. Украинский вопрос в повестке дня отсутствует.

Вместе с тем, на официальной странице Национального банка Украины в Facebook размещен комментарий замглавы правления НБУ Олега Чурия, в котором он утверждает, что перенос советом директоров МВФ рассмотрения украинского вопроса не окажет существенного влияния на курс гривни.

По мнению Чурия, курс национальной валюты сейчас зависит не от волатильных потоков капитала, а от экспортно-импортных операций бизнеса.

Директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук в свою очередь добавил, что в отдаленной перспективе торговая блокада также не будет иметь существенных последствий для обменного курса гривни.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ перенес заседание по программе с Украиной в связи с транспортной блокадой Донбасса. Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован допустил, что Фонд вернется к рассмотрению вопроса о транше для Украины после того, как Национальный банк и Министерство финансов Украины предоставят необходимые макрорасчеты, с учетом блокады Донбасса.

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